Кредиторы продадут имущество старейшего рыбного комбината Петербурга для погашения долгов в 4 млрд рублей

Кредиторы рыбообрабатывающего комбината «РОК-1» Санкт-Петербурга (старейшее предприятие отрасли) намерены продать его имущество, чтоб погасить долги на сумму более 4 млрд рублей. Как пишет «Деловой Петербург», задолженность компании перед поставщиком составила 1,4 млрд рублей, а перед персоналом — 16,6 млн рублей.

На октябрь 2022 года задолженность РОК-1 составляла 1,42 млрд руб. перед поставщиками и 16,6 млн руб. — перед сотрудниками. Кроме того, в залоге находятся недвижимость, оборудование и товарные знаки комбината на общую сумму 821 млн руб. К апрелю 2023 года свои претензии к комбинату предъявили уже 42 кредитора на общую сумму порядка 5 млрд руб. В тройку наиболее крупных кредиторов, чьи претензии суд посчитал обоснованными, вошли «Сбербанк» — на 1,6 млрд руб., «Юникредит банк» — на 1,41 млрд руб., и ВТБ — 525,3 млн руб.

18 июля состоялось судебное заседание кредиторов. На тот момент реестр составлял 4,25 млрд рублей. Спустя примерно час все участники собрания решили подать заявление в суд о признании РОК-1 банкротом и открыть конкурсное производство.

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