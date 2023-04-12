Размер претензий к получающему банкротство «РОК-1» вырос до 5 млрд рублей

Более 40 кредиторов вступили в дело о банкротстве ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1». Среди них ООО «Совкомбанк факторинг», СМП банк, АО «Готэк Северо-Запад», МИФНС №19. Общая сумма долга претензий составила около 5 млрд руб., пишет 12 апреля «Деловой Петербург».

На октябрь 2022 года задолженность РОК-1 составляла 1,42 млрд руб. перед поставщиками и 16,6 млн руб. — перед сотрудниками. Кроме того, в залоге находятся недвижимость, оборудование и товарные знаки комбината на общую сумму 821 млн руб.

Временный управляющий предприятием Александр Лепешонков обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием обязать гендиректора и основного акционера комбината передать ему заверенные копии финансово-хозяйственных документов. В их число входят сведения об аффилированных лицах, учредительные документы, протоколы и решения органов управления, а также бухгалтерская отчетность. Господин Лепешонков также требует взыскать с гендиректора неустойку — 5 тыс. руб. за каждый день просрочки в случае невыполнения решения суда.

Ранее Александр Лепешонков просил арбитраж обязать основного акционера передать ему на хранение имущество всех обособленных подразделений РОК-1. Кроме того, было предложено отстранить генерального директора от исполнения обязанностей на предприятии. Заседание назначено на 17 мая.

РОК-1 был основан в 1974 году. Комбинат выпускал около 400 товарных категорий, в том числе под собственными брендами «Своя рыбка», «А’море», «Морская планета». Одновременно с «РОК-1» банкротятся и три ее «дочки» — ООО «Морская планета», ООО «Нептун» и ООО «Экон».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что ПАО «Сбербанк» вступил в дело о банкротстве РОК-1, а претензии кредиторов достигли 3 млрд руб. Кроме того, в начале февраля комбинат сократил почти 90% своего штата сотрудников.

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