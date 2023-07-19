Прокуратура добилась закрытия популярного сетевого сообщества для руферов в Петербурге

Кировский районный суд Санкт-Петербурга с подачи прокуратуры постановил закрыть сетевые сообщества, где публиковались адреса открытых крыш города. По мнению надзорного ведомства, данные паблики формируют «позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре “Руфинг”».

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«Указанные сайты не имеют каких-либо возрастных или иных ограничений в доступе, в связи с чем данная информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей»,— приводит объединенная пресс-служба петербургских судов обоснование позиции суда и прокуратуры.

На момент публикации паблик в соцсети «ВКонтакте», на который подписано почти 50 тыс. пользователей, еще функционирует, однако доступ к аккаунтам сообщества в Telegram и TikTok уже ограничен.

Добавим, что в начале мая в Петербурге СК России завел первое уголовное дело на руферов, которые проводили нелегальные экскурсии по крышам в историческом центра города. Организаторов привлекли к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Средняя стоимость такой прогулки варьировалась от 500 до 1 тыс. руб. В целях конспирации оплата, как правило, переводилась через онлайн-банк на счет экскурсовода. Ни одна из экскурсий не была обеспечена мерами безопасности в связи с нахождением на крыше, сообщили в полиции.

Как руферы оказались в центре внимания правоохранителей, читайте в материале «Ъ-FM» «Полиция прошла по крышам».

Андрей Кучеров

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