«Роскосмос» рассчитывает на появление международных правил космического движения через 5 лет

Исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко заявил, что через пять лет могут появиться международные правила космического движения по аналогии с правилами, которые регулируют движение транспортных средств в воздушном пространстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Блошенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Блошенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением»,— сказал господин Блошенко в ходе визита в ЮАР (цитата по «РИА Новости»).

Исполнительный директор «Роскосмоса» заявил, что, согласно планам космических держав, к 2030 году количество спутников вокруг Земли превысит 100 тыс. По его мнению, перенаселенность орбиты будет приводить к опасным ситуациям.

Эрдни Кагалтынов