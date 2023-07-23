В Свердловской области к концу года планируют сортировать 23-25% коммунальных отходов

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по итогам 2023 года планирует выйти на сортировку около четверти твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов.

«В Свердловской области на начало экологической реформы образовывалось порядка 1,6 млн тонн ТКО. По итогам 2022 года — это уже 1,4 млн тонн. То есть мы уже фиксируем сокращение объемов захоронения на 11%»,— передает слова господина Свалова департамент информационной политики правительство региона. В 2018 году объем мусора, который отправляли на сортировку, составлял не более 3%. К концу декабря 2022 года этот показатель достиг 18%. «По итогам этого года должны будем подойти к отметке в 23–25%», — заявил Егор Свалов.

Реализация «мусорной реформы» в России началась с 1 января 2019 года. Реформа предполагает, что за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО отвечает регоператор. Действующая мощность мусоросортировки в области — 245 тыс. тонн в год. Предприятия, на которых сортируют отходы, есть в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Лесном и Алапаевске. «Планируем, что в конце года заработает мусоросортировочный комплекс (МСК) в Краснотурьинске мощностью в 129 тыс. тонн в год. Там же в следующем году заработает участок компостирования на 50 тыс. тонн»,— уточнил господин Свалов.

Ранее сообщалось, что к концу года в Нижнем Тагиле планируют сдать МСК, на котором будет не менее семи фракций отбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Мощность комплекса составит не менее 185 тыс. тонн в год. Предполагается, что новый комплекс создаст 299 рабочих мест, при этом большинство процессов будет автоматизировано. В комплекс, в частности, входят девять площадок для компостирования отходов. Они предусматривают отбор органики и мелких фракций, которые после гниения превращаются в нейтральный техногрунт, позволяющий более рационально использовать почвенные ресурсы при пересыпке полигона. Строительство мусоросортировочного комплекса началось в 2022 года.

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