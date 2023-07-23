Директор «Сассуоло» объяснил отказ по трансферу Рожерио в «Спартак» нежеланием иметь дело с русскими

Генеральный менеджер итальянского футбольного клуба «Сассуоло» Джованни Карневали сообщил, что трансфер бразильского футболиста Рожерио Оливейры да Силвы в московский «Спартак» сорвался из-за нежелания вести переговоры с клубами из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Luca Amedeo Bizzarri / LiveMedia / NurPhoto Фото: Gregorio Borgia / AP Следующая фотография 1 / 2 Фото: Luca Amedeo Bizzarri / LiveMedia / NurPhoto Фото: Gregorio Borgia / AP

В июле итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Сассуоло» и «Спартак» были близки к сделке о трансфере бразильского футболиста, однако в итоге итальянский клуб не дал окончательного согласия, и «Спартак» остановил переговоры. Московский клуб предлагал за Рожерио €8 млн.

«Переговоры вел его агент, было очень большое предложение в размере €8 млн, учитывая все это, мы решили не продолжать переговоры по этическим причинам: мы не хотели иметь дело с русскими. Мы хотели дать знать, что не будем иметь дело с определенной страной»,— заявил Джованни Карневали, его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Рожерио Оливейра да Силва прибыл в Италию из бразильского «Интернасьонала» в 2016 году, когда ему было 18 лет. В 2017 году он подписал контракт с туринским «Ювентусом», но его передали в аренду «Сассуоло» из Эмильи-Романьи. На счету футболиста 156 матчей, 2 гола и 9 результативных передач за «Сассуоло».

Анастасия Ларина