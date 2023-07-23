На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение

Ставропольский гидрометеоцентр сообщил сегодня о прогнозируемых в Ставропольском крае неблагоприятных метеорологических явлениях. В течение дня в восточных районах края местами ожидается сильная жара до +40°С, в этой связи на территории края высокая пожароопасность 4-го класса опасности.

Повышение температуры может спровоцировать чрезвычайные ситуации «не выше локального уровня», вызвать деформацию асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. Возможны также отключения электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждения сельскохозяйственных угодий, обострения сердечно-сосудистых заболеваний у населения, высок риск тепловых и солнечных ударов.

В ряде других районах Ставрополья синоптики предсказывают в период с 23 по 25 июля 2023 года сильные дожди «в сочетании с грозой, градом и шквалом 20–25 м/с». Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность.

Александра Ларинцева, Пятигорск