Факел Олимпиады-1968 в Гренобле продан на аукционе почти за $200 тысяч

Факел зимних Олимпийских игр 1968 года, прошедших во французском городе Гренобль, ушел с молотка за $187,5 тыс., сообщается на сайте американского аукционного дома RR Auction.

В описании к лоту говорится, что это один из 33 факелов, выпущенных французской компанией Societe Technique d'Equipement et de Fournitures Industrielle (STEFI) для Олимпиады-1968. Он выполнен из сплава розово-золотистой бронзы с красной войлочной рукояткой и весит 3,6 кг.

По словам продавца факела, его первоначальный владелец устанавливал и управлял газовым оборудованием, с помощью которого зажигался олимпийский огонь на церемонии открытия.

Зимние олимпийские игры в Гренобле прошли с 6 по 18 февраля 1968 года. По итогам соревнований медальный зачет возглавила сборная Норвегии с шестью золотыми, шестью серебряными и двумя бронзовыми медалями. Второе место заняла сборная СССР (5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых), третье — сборная Франции (4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые).

Эрдни Кагалтынов