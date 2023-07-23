Глава Саратова проинспектировала начатые до заключения договоров стройки

Руководитель администрации Саратова Лада Мокроусова посетила стройплощадки домов для переселенцев из ветхого жилья. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Госпожа Мокроусова побывала на двух объектах в Заводском районе. На ул. Южно-Зеленая возводят дом на 138 квартир, в 1-м Кавказском тупике — на 126. Возле первого располагаются два детских сада и школа №84: «в которых в достаточном количестве имеются свободные места, чтобы обеспечить потребность будущих жильцов». У второго — три детских сада и школа.

В сообщении перечисляется, что сегодня подрядчик ведет на Южно-Зеленой земляные работы, вбивает сваи и кладет на них ростверки. «Строители приступили к монтажу блоков стен подвала и кирпичной кладке стен техподполья», — рассказала Лада Мокроусова.

В 1-м Кавказском тупике пока только вбивают сваи и заливают ростверки. Работают в одну смену. Глава города потребовала привезти больше рабочих и нарастить темп, чтобы закончить строительство многоэтажного дома менее, чем за полгода.

В конце мая депутат Саратовской областной думы Денис Буланов (КПРФ) и ряд городских СМИ, в числе которых и „Ъ“, выяснили, что работы по строительству пяти домов для переселенцев из аварийного жилья начались в Саратове раньше проведения конкурса на определение подрядчиков — в некоторых случаях успели построить несколько этажей. «Ъ» писал о том, как заказчик, МКУ «Капитальное строительство», неоднократно менял в размещенном на портале «Госзакупки» тендере проектную документацию. К числу обозначенных относятся объекты, на которых побывала глава саратовской администрации.

Аукцион на возведение 10-этажного дома на ул. Южно-Зеленая объявили 16 апреля. Сдать объект нужно до 29 декабря этого года. Подряд на 212 млн руб. отдали ООО «СК» Эверест«. По данным Kartoteka. ru, компания создана в 2020 году Анаром Башировым и Михаилом Селезневым. Последний является генеральным директором фирмы. Штат СК состоит из трех человек, а это значит, что «Эвересту» понадобятся субподрядчики. В 2022 году выручка организации выросла на 111,5% (72,9 млн руб.), а чистая прибыль — на 4683,9% (2,7 млн руб.).

Также 16 апреля на «Госзакупках» появился тендер на возведение 10-этажки на 126 квартир в 1-м Кавказском тупике. Закончить прием заявок должны были 26 мая, но 23го закупку отменили. Повторно ее разместили на площадке 29 мая — сразу после сообщения господина Буланова и публикаций. Поставщика выбрали 8 июня. Им стало ООО «Сарбилдинг».

По информации Kartoteka. ru, появившуюся в 2010 году организацию возглавляет Максим Полянский. В штате «Сарбилдинга» числятся 11 человек. Сегодня компания ищет 18 сотрудников — от бухгалтера, секретаря руководителя и главного инженера до каменщика, бетонщика и штукатура. В прошлом году выручка фирмы выросла на 62,6% (70,4 млн руб.), но чистая прибыл упала на 93% (438 тыс. руб.).

Дарья Васенина

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