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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: российские саперы обнаружили новые термобарические мины ВСУ

Украинские вооруженные силы начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса. Эти мины устанавливают с дронов, они реагируют на движение. Об этом «РИА Новости» рассказал сапер с позывным Рахматулла из бригады «Дон» добровольческого казачьего корпуса.

По словам бойца, для создания термобарических мин используют штатные боеприпасы. Их снабжают улучшенной системой сброса и прикрепляют к ним наконечник, который входит в грунт при сбросе боеприпаса. На тыльной части боеприпаса устанавливают специальный датчик, реагирующий на приближение техники или человека.

«Мы с данным видом мин уже знакомы, научились работать с ним, противодействовать ему. Самое главное — это внимание и контроль обстановки»,— добавил сапер.

Для изготовления такой мины используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Термобарические снаряды распыляют горючее вещество в виде аэрозоля и подрывают образовавшееся газовое облако.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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