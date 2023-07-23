«РИА Новости»: российские саперы обнаружили новые термобарические мины ВСУ

Украинские вооруженные силы начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса. Эти мины устанавливают с дронов, они реагируют на движение. Об этом «РИА Новости» рассказал сапер с позывным Рахматулла из бригады «Дон» добровольческого казачьего корпуса.

По словам бойца, для создания термобарических мин используют штатные боеприпасы. Их снабжают улучшенной системой сброса и прикрепляют к ним наконечник, который входит в грунт при сбросе боеприпаса. На тыльной части боеприпаса устанавливают специальный датчик, реагирующий на приближение техники или человека.

«Мы с данным видом мин уже знакомы, научились работать с ним, противодействовать ему. Самое главное — это внимание и контроль обстановки»,— добавил сапер.

Для изготовления такой мины используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Термобарические снаряды распыляют горючее вещество в виде аэрозоля и подрывают образовавшееся газовое облако.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».