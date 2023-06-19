В Новороссийске площадь картинга на Суджукской косе сократят под парковку на лето

В Новороссийске часть территории, занимаемой картингом школы «Патриот 23», переоборудуют под парковку на летний период. Об этом сообщает муниципальный центр управления Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Новороссийска Фото: МЦУ Новороссийска

Парковка начнет работать с 23 июня до 1 сентября 2023 года.

«Земельный участок предоставлен школе картинга “Патриот 23”, задачей которого является организация и проведение спортивно-массовой работы с населением»,— говорится в сообщении.

Данная территория, как отметили в центре, востребована для парковки посетителей пляжа «Суджукская коса». Аналогичные меры также были предприняты в 2022 году.

Анастасия Донскова

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