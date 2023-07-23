«КрасПит» обжаловал итоги конкурсов по обеспечению питанием школ Красноярска

Красноярская компания «КрасПит» обжаловала в суде итоги конкурса по выбору подрядчика для обеспечения питанием школ города. В арбитражный суд Красноярского края к дирекции по организации школьного питания подано семь исковых заявлений, в которых компания заявляет о нарушении порядка проведения закупок и требует отстранить участника конкурсов – ООО «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Мордовии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе суда, копания ссылается на наличие, по ее мнению, «конфликта интересов в виде родства члена конкурсной комиссии заказчика и руководителя филиала организации-победителя, нарушения порядка размещения информации о закупках, а также несоответствия описания объекта закупок требованиям законодательства». Также в суде «КрасПит» потребовал ввести обеспечительные меры в виде запрета на заключение договоров с победителем торгов. Суд в введении обеспечения компании отказал, предварительные судебные заседания по ряду заявлений назначены на конец сентября и начало октября, по другим – оставлены без движения.

Итоги конкурсов были подведены на этой неделе. В двух из них победил «КрасПит». Сумма контрактов компании составила 232,9 млн руб. В остальных шести районах – «Межрегиональная кейтеринговая компания». Общая сумма контрактов составила около 857 млн руб. Контракты с компаниями будут действовать до 31 мая 2024 года. В дирекции по организации школьного питания отметили, что с «Межрегиональной кейтеринговой компанией» будут работать впервые, в то время как ООО «КрасПит» уже не один год является организатором питания в красноярских школах.

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Оксана Павлова