«Росатом» предлагает странам Африки проекты «технологического суверенитета»

Страны Африки демонстрируют огромный интерес и потенциал для атомной энергетики, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, российская компания предлагает им «проекты технологического суверенитета».

«Мы предлагаем проекты технологического суверенитета, связанные со всей цепочкой этих компетенций — от подготовки кадров до создания предприятий здесь, на территории Африканского континента, и включение наших африканских партнеров в те технологические цепочки, которые мы создаем в России или в других дружественных странах»,— сказал господин Лихачев «России 24» (цитата по ТАСС).

«Росатом» предлагает странам Африки разные решения в атомной энергетике: не только большие станции, но и малые, где нет развитой энергосистемы. Также российская компания предлагает станции в плавучем исполнении тем странам, у которых есть длинная береговая линия.

«Росатом» ранее в июле не исключил участия в прозрачном тендере на строительство атомной электростанции в ЮАР, если такое предложение поступит. Компания отмечала, что в ЮАР уже почти 40 лет успешно функционируют АЭС «Коберг», у республики также есть исследовательский реактор SAFARI-1.

Леонид Уварчев