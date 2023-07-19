«Росатом» готов участвовать в прозрачном тендере на строительство АЭС в ЮАР

Госкорпорация «Росатом» не исключает участия в прозрачном тендере на строительство атомной электростанции в ЮАР, если такое предложение поступит, сообщили «РИА Новости» в компании.

В «Росатоме» напомнили, что в ЮАР уже почти 40 лет успешно функционируют АЭС «Коберг», у республики также есть исследовательский реактор SAFARI-1. В компании отметили, что у ЮАР есть вся правовые основания для строительства нового АЭС.

АЭС «Коберг» — единственная атомная электростанция в Африке, запущенная еще в 1984 году. Она вырабатывает 1,8 ГВт .

Эрдни Кагалтынов