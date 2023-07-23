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Коммерсантъ FM
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Bild: в Германии запустили производство боеприпасов для поставленных Украине Gepard

Оборонный концерн Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую линию производства боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, переданных Украине, сообщили источники Bild. Ожидается, что первые снаряды поступят в украинские подразделения в ближайшее время.

По данным Bild «Украине срочно нужны 35-мм боеприпасы для 40 поставленных Германией зенитных самоходных установок». Ожидается, что Rheinmetall произведет 300 тыс. боеприпасов. В 2023 году будет поставлено 40 тыс.

В Германии нет запасов боеприпасов для Gepard, отмечает Bild. Дело в том, что ЗСУ были разработаны больше 50 лет назад и уже списаны. Такие страны, как Бразилия и Швейцария, у которых были на вооружении Gepard, отказываются поставлять снаряды Украине.

О проблемах с боеприпасами для Gepard — в материале «Ъ» «Угроза боеприпасности».

Леонид Уварчев

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