Рублев вышел в финал турнира в шведском Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в полуфинале турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде. Продолжавшаяся 2 часа 47 минут встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3 в пользу россиянина. В финале он сыграет с норвежцем Каспером Руудом (четвертая ракетка мира).

25-летний Рублев находится на 7-й позиции рейтинга ATP, выиграл 13 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

24-летний Черундоло занимает 20-е место рейтинга, он выиграл два турнира ATP.

Турнир в Бостаде проходит на грунтовом покрытии, его призовой фонд превышает €530 тыс. Финал состоится 23 июля.

Мария Федотова