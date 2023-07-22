Гончаренко высоко оценил игру «Урала» с ЦСКА

Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко считает, что уральские футболисты «достаточно хорошо отработали» в матче с московским ЦСКА. Напомним, в первой игре сезона «Урал» одержал победу над армейцами 2:1.

«Мы понимаем, что с ЦСКА очень многозатратно играть, надо не давать использовать броски в стороны, очень важно хорошо играть в атаке, потому что ты не можешь уклоняться. И атаковали мы достаточно неплохо»,— сказал Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признался, что играть с «Уралом» было непросто. «"Урал" закрылся, качественно оборонялся и в излюбленной манере пытался создавать нам неприятности в быстрых атаках»,— сказал он.

Елена Медведева