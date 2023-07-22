Команда велогонщиков из Екатеринбурга попала в аварию в Челябинской области

На 13 километре автодороги Кыштым — Большие Егусты в Челябинской области произошла авария с участием лесовоза и легкового автомобиля, в результате которой пострадали члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. По предварительным данным, автомобили после ДТП отлетели на обочину, где в этот момент стояли тренер и спортсмены.

Команда возвращалась с соревнований по мантинбайку. Пострадали шесть человек: тренер, двое 20-летних велосипедистов и трое 15-летних спортсменов. Их направили в больницу города Кыштыма Челябинской области. «По данным челябинских врачей, угрозы для жизни пострадавших нет. В случае возникновения необходимости свердловские медики готовы перегоспитализировать спортсменов в больницы Свердловской области»,— уточнили в департаменте.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву включиться в процесс оказания помощи свердловским спортсменам. По поручению губернатора на место выехал министр спорта Леонид Рапопорт.

В Екатеринбурге 22 июля произошла авария с участием легкового автомобиля, КАМАЗа и пассажирского автобуса. Предварительно, водитель автобуса 1983 года рождения, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с легковым автомобилем. После этого автомобиль отбросило на грузовик. В результате произошедшего пострадали три человека: женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые находились в легковом автомобиле, и водитель автобуса.

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