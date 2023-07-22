Трое людей пострадали в ДТП с КАМАЗом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 22 июля произошла авария с участием легкового автомобиля, КАМАЗа и пассажирского автобуса. Есть пострадавшие. По предварительной информации, водитель автобуса 1983 года рождения, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с легковым автомобилем. После этого автомобиль отбросило на грузовик.

В результате произошедшего пострадали три человека: женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые находились в легковом автомобиле, и водитель автобуса.

Прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку. «Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает маршрут. В том числе будет проверено, проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию, проводился ли медосмотр водителя, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее замначальника регионального управления Госавтоинспекции Денис Колясников заявил, что в Свердловской области ежегодно растет количество ДТП с участием детей. «За шесть месяцев зарегистрировано 153 аварии с участием несовершеннолетних. 162 ребенка получили травмы различной степени тяжести, четыре ребенка погибли. Аварии, в которых пострадали дети, составили 12% от общего количества учтенных в регионе ДТП, то есть дети стали участниками каждой восьмой аварии с пострадавшим»,— отметил господин Колясников.

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