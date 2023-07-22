С начала года Смольный выкупил для льготников более 1,6 тыс. квартир

С начала 2023 года правительство Санкт-Петербурга приобрело в собственность города в качестве социального жилья 1623 квартиры общей площадью 17 млн кв. м. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора Александра Беглова.

«Обеспечение социальным жильем петербуржцев льготных категорий и очередников – приоритет социальной и жилищной политики города. Важно, что горожане получают благоустроенные, готовые к проживанию квартиры»,— прокомментировал глава города.

Из общего количества купленных городов юнитов — 1426 однокомнатных квартир, 20 квартир-студий, 73 двухкомнатных, 85 трехкомнатных, 15 четырехкомнатных и четыре пятикомнатные квартиры. Больше 1 тыс. приобретены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новые закупки квартир Смольным уже находятся на стадии заявок и подписания договоров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в новостройках Петербурга 80% региональных сделок за июнь пришлось на студии и однушки.

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