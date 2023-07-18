В новостройках Петербурга 80% региональных сделок пришлось на студии и однушки

Общий объем региональных сделок в июне 2023 года составил 2,6 тыс. Среди них 80% пришлось на однокомнатные квартиры и студии, сообщают в компании «Петербургская Недвижимость». Более компактное жилье для покупки выбирают люди из других городов России в отличие от коренных жителей Петербурга, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Средняя площадь реализованных лотов по региональным сделкам в июне составила 36,8 кв. м, в то время как у петербуржцев — 41,4 кв. м»,— упомянула директор компании Ольга Трошева.

Также госпожа Трошева отметила, что соответственно средний бюджет «региональной» покупки составил 7,7 млн. рублей, а среди местных покупателей — 8 млн руб.

Ведущими среди всех регионов стала Мурманская область — 2,1% сделок, за ней следуют Москва и Красноярский край — 1,9% сделок.

В Петербурге самыми востребованными у региональных покупателей оказались Красносельский и Невский районы, а также Пулковско-Волхонское направление.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года цены на частные дома в Санкт-Петербурге, включая дачи и коттеджи, выросли на 28%.

Елизавета Цветкова

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