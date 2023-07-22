«Если нет денег и желания на реальный трип»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новой рюмочной с советским колоритом и авторскими настойками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kurort_rumochnaya Фото: @kurort_rumochnaya

По соседству с «международным» «Культ туризмом» в барном кластере на Новослободской открылся «отечественный» «Курорт», созданный по мотивам детских воспоминаний его создателей о летних каникулах в Анапе, Сочи и Гаграх.

К слову сказать, меню вышеозначенных курортов с советских времен не слишком изменилось. А возможность отдохнуть на Черном море с комфортом и без очередей по-прежнему остается привилегией лишь самых обеспеченных слоев населения. Так что функция «советского» «Курорта» в это плане мало чем отличается от «заграничного» «Культ Туризма»: нет денег, времени и сил на реальный трип, отдыхай в Москве, а курортную обстановку обеспечит тематическая рюмочная времен позднего застоя с мраморной барной стойкой, арочными стенами, тропической зеленью в кадках и огромным мангалом в зале, разве что без моря.

В барной карте «Курорта» девять авторских настоек от совладельца проекта Андрея Петрова: манго-лемонграсс, клубника-гречиха, маракуйя-галангал и прочие по 250 руб. за порцию, а также дешевая водка, самогон, ликеры и бальзамы. В меню два флагманских раздела: шашлыки с мангала и чебуреки пяти видов, включая диковинные с вишней и фирменные с сыром — все по 200 руб.

Кроме того, в летнем ассортименте «Курорта» имеются овощной салат со сметаной и оливье, всевозможные бутерброды, пельмени, оджахури со свининой и тушенка с картофелем, предназначенная не иначе как для туристов-дикарей.