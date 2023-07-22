Из-за атаки ВСУ на склад боеприпасов в Крыму задержали поезд «Таврия» из Петербурга

Поезд № 179 «Таврия» на маршруте Санкт-Петербург—Евпатория задержали в Джанкое из-за утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма. Вместе с ним задержаны два поезда из Москвы и поезд на Смоленск, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«[Остановлен] около станции Джанкой, задержка более часа. В дальнейшем мы постараемся сократить отставание и вернуться в график движения»,— говорится в сообщении компании.

Утром 22 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе республики беспилотниками, из-за атаки произошел взрыв на складе боеприпасов. Власти объявили эвакуацию населения из полосы в 5 км вокруг склада. Позже украинская сторона подтвердила причастность к удару.

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