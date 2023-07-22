Центральная часть ЗСД станет бесплатной для проезда в дни репетиции парада ко Дню ВМФ

В дни репетиции и проведения Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге часть Западного скоростного диаметра (ЗСД) станет бесплатной для водителей, сообщила пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы» (оператор ЗСД).

«Для оптимизации транспортной обстановки в центре города по инициативе Правительства Санкт-Петербурга будет организован бесплатный проезд автотранспорта по Западному скоростному диаметру на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении. 23 июля это будет возможно с 9:00 до 14:00, а 30 июля — с 7:00 до 14:00»,— говорится в сообщении.

При этом бесплатными поездки на данном участке будут лишь в случае заезда и съезда на ЗСД через пункты оплаты на Богатырском проспекте, Планерной улице и набережной Екатерингофки. При следовании через участок транзитом плата будет взиматься в полном объеме согласно тарифам.

Напомним, в дни репетиции и проведения Главного военно-морского парада изменится расписание работы Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов. В городе будут также действовать ряд ограничений на улицах.

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