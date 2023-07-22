Свердловские силовики участят проверки в рамках противодействия экстремизму и терроризму

Силовики в рамках работы по выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности в Свердловской области нагрянули в хостел «Искра» в Екатеринбурге и выявили восемь граждан, пребывающих в России с нарушениями миграционного законодательства. Об этом сообщили в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

Ранее спецслужбы проверили ООО «Хлебный Двор» в Белоярском и выявила 12 иностранцев, осуществляющих на производстве незаконную трудовую деятельность.

По итогам проверок на нарушителей составили протоколы о привлечении к административной ответственности по статьям 18.10 КОАП (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ) и 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Уточняется, что 12 нарушителей могут быть выдворены за пределы страны в ближайшее время.

«В преддверии Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 до 31 августа, частота подобных проверок будет значительно увеличена»,— говорится в сообщении. В состав комиссии проверяющих входят сотрудники региональных УФСБ, УВМ и ЦПЭ ГУ МВД, главка МЧС и Управления Росгвардии.

Ранее правительство Свердловской области создало отдел аналитики в информационной сфере для противодействия идеологии экстремизма и терроризма в интернете. Отдел вошел в структуру департамента информационной политики (ДИП).

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