Свердловские власти создали спецотдел для борьбы с терроризмом в интернете

Правительство Свердловской области создало отдел аналитики в информационной сфере для противодействия идеологии экстремизма и терроризма в интернете. Об этом сообщает ЕАН. Отдел войдет в структуру департамента информационной политики (ДИП).

Решение о создании отдела приняла антитеррористическая комиссия Свердловской области. «Создание отдела продиктовано необходимостью усиления работы по информационному противодействию идеологии экстремизма и терроризма, информирования по иным темам, связанным с вопросами обеспечения безопасности»,— отметили в ДИПе.

Ранее заместитель губернатора региона Азат Салихов в рамках совещания по вопросам информирования о мерах противодействия терроризму заявлял, что в области ведется активная работа над информационным пространством. Он отмечал, что особое внимание уделено предупреждению распространения деструктивной идеологии, прежде всего, среди молодежи, а также профилактике терроризма среди лиц, отбывающих наказание в колониях.

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