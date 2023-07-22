ФК «Урал» начнет сезон игрой с московским ЦСКА

Футбольный клуб «Урал» 22 июля проведет встречу с московским ЦСКА. Этим матчем свердловчане начнут сезон-2023/24. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене», начало в 15:00.

Сезон 2022/23 «Урал» завершил на 11 месте в турнирной таблице РПЛ. За 30 матчей команда набрала 36 очков. ЦСКА с 58 баллами финишировали на второй строчке.

Напомним, перед новым сезоном «Урал» подписал пять новых игроков: россиян Тимура Аюпова и Игоря Дмитриева, бразильцев Гильерме Шеттине и Итало, а также португальца Кики. Следующим матчем станет выездная встреча с «Локомотивом» в рамках Кубка России 25 июля.

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