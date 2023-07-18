На Серовском тракте грузовик врезался в три иномарки и сбил трех пешеходов

В Верхнепышминском районе (Свердловская область) водитель грузового фургона «Исудзу» выехал на правую обочину и врезался в «Ситроен», «Мерседес» и «Опель», а также сбил трех пешеходов. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель грузовго автомобиля отвлекся на документы и потерял контроль за транспортом. ДТП произошло в районе 19 км Серовского тракта.

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Один пешеход погиб, еще двое с травмами находятся в больнице. Одна из пострадавших 15-летняя девочка. По данным ГИБДД, у одного автомобиля, который стоял на обочине, пробило колесо. К водителю подъехали близкие, чтобы помочь заменить покрышки и в этот момент произошла авария. Органы внутренних дел проводят проверку.

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