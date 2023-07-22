Производство вина на Кубани сократилось на 5,2%

В Краснодарском крае в первом полугодии 2023 года произвели 6,1 млн декалитров вина. Это на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росалкогольрегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Несмотря на это, Кубань сохраняет лидирующие позиции в стране, занимая долю рынка в 43,9%. На втором месте со значительным отставанием находится Крым – 2,6 млн дал, третью строчку занимает Ленинградская область – 1,7 млн дал. Всего в России в январе-июне 2023 года произвели 13,95 млн дал вина.

По итогам первого квартала 2023 года сокращение производства вина на Кубани было еще более существенным – 2,48 млн дал против 2,63 млн дал годом ранее.

В конце мае власти Краснодарского края сообщили, что хотят обратиться в правительство РФ с инициативой поднять ввозные пошлины на вино иностранного производства. Такая мера, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, позволит избавить рынок региона от некачественной продукции.

Александр Орлов

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