«Новые люди» предложили учитывать время этапирования заключенных в счет срока

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила в правительство и Верховный суд законопроект, согласно которому время этапирования к месту отбывания предлагается учитывать в счет срока лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Изменения предлагается внести в ст. 72 УК (исчисление сроков наказаний и зачет наказания). Согласно тексту документа, один день этапирования осужденного засчитывается как один день отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии (ИК) строгого и особого режима, как полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии, ИК общего режима, как два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Такие же изменения Ксения Горячева предлагает ввести для осужденных, которых оставляют в следственном изоляторе (СИЗО) или временно туда переводят.

Инициативу госпожа Горячева объясняет тем, что заключенные, которых этапируют к месту лишения свободы, «фактически еще более ограничены в своих правах», чем те, кто находится под стражей. Она отмечает, что во время этапирования заключенные лишаются сна в ночное время из-за осмотра камеры при смене часовых, не могут пользоваться туалетом во время длительных остановок поездов. По ее мнению, принятие законопроекта позволит компенсировать неудобства заключенных.

Полина Мотызлевская