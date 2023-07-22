Гидрометцентр РФ прогнозирует переход аномальной жары из Европы в Турцию

Аномальная жара перейдет на этих выходных из Европы на юг Турции, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Причиной стал «тепловой взрыв» в пустыне Сахара. В Турции ожидается до +45°C, вода в Средиземном море прогреется до +26°C.

«Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции — температура около +35°C, то на юге, на побережье Средиземного моря — от +40°C до +45°C градусов в эти выходные, температура воды — от +25°C до +26°C»,— сказал господин Вильфанд «РИА Новости».

Гидрометцентр фиксирует улучшение погодных условий в Западной Европе, которая ранее столкнулась со значениями температуры, близкими к рекордным. Сейчас в Германии и Франции температура составляет около +25°C. Высокие температуры сохраняются в Испании (до +40°C) и на юге Италии (до +44°C).

О жаре в Турции — в материале «Ъ FM» — «Турция плавится».

Леонид Уварчев