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Коммерсантъ FM
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Украинский министр прогнозирует, что число ветеранов достигнет 4 млн человек по итогам конфликта с РФ

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина считает, что ветеранами по итогам конфликта с Россией станут не меньше 4 млн украинцев. Как отмечает «Страна.ua», к моменту ввода войск РФ 24 февраля 2022 года в реестре ветеранов было около 0,5 млн человек.

На Украине ранее начали обсуждать создание ветеранской патронажной службы на пять лет на основе государственно-волонтерского партнерства. Ожидается, что в нее войдут 15 тыс. патронажных помощников и психологический тренеров. Служба будет оказывать демобилизованным помощь в психологической адаптации, а также в получении услуг в системах соцзащиты, здравоохранения и других.

Леонид Уварчев

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