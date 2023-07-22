Касаткина проиграла в 1/4 финала турнира WTA в Палермо

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Ясмин Паолини из Италии в 1/4 финала турнира Internazionali Femminili di Palermo. Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 3:6 в пользу итальянской теннисистки, он продлился 2 часа 25 минут.

26-летняя Касаткина — первая ракетка России и 11-я ракетка мира. На ее счету шесть титулов WTA, обладательница Кубка Билли Джин Кинг. 27-летняя Паолини находится на 52-й строчке мирового рейтинга теннисисток. На ее счету один титул WTA.

Internazionali Femminili di Palermo — турнир в категории WTA 250. Проходит в итальянском городе Палермо. Призовой фонд превышает €225 тыс.

Леонид Уварчев