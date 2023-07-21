Власти Чехии планируют отказаться от российской нефти после 2025 года

Чехия будет импортировать нефть из РФ, пока не найдет ей замену. Произойти это должно в начале 2025 года, когда будет расширена мощность трансальпийского нефтепровода TAL, сообщает местное издание Novinsky со ссылкой на слова исполнительного директора фирмы—оператора чешских нефтепроводов MERO Зденека Дундры. Эту информацию изданию подтвердил представитель правительства Чехии Вацлав Смолька.

Как сообщает Novinsky, расширение TAL профинансирует MERO. Проект примерно оценивается в 1,6 млрд крон (около $74 млн). Его реализация позволит увеличить пропускную способность TAL с 42 млн до 46 млн тонн нефти в год. Дополнительные 4 млн тонн пойдут на замещение российской нефти.

В Чехию российская нефть поступает по южной ветке нефтепровода «Дружба». Поступающая по этому трубопроводу нефть не подпадает под санкции Евросоюза, против остальной российской нефти введено эмбарго. По «Дружбе» российская нефть также поступает в Венгрию и Словакию.

Эрдни Кагалтынов