Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца июля

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai продлил режим простоя своего завода в Санкт-Петербурге до конца июля. Об этом со ссылкой на городской Центр занятости населения в пятницу, 21 июля, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсия по заводу «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai) в феврале 2020 года. Рабочий завода в процессе работы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Экскурсия по заводу «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai) в феврале 2020 года. Рабочий завода в процессе работы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" уведомило cлужбу занятости о простое по 31 июля 2023 года 476 человек (примерно половина штатной численности предприятия)»,— говорится в сообщении.

При этом о планах по сокращению персонала предприятие на данный момент cлужбу занятости не уведомляло.

Напомним, что автозавод Hyundai в Петербурге находится в режиме простоя с 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на простаивающей сейчас площадке могут наладить производство газовых автомобильных двигателей.

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