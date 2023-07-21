«Теплосеть» проводит повторные испытания труб в двух районах Петербурга

АО «Теплосеть Петербурга» повторно испытывает на прочность трубы в Калининском и Красногвардейском районах города 21 июля. При этом температура воды в сетях не превышает 40 градусов, сообщила пресс-служба организации.

Повторные испытания тепловых сетей в пятницу охватывают большую часть Калининского и треть Красногвардейского района. Проверки проводятся в границах улицы Жукова, шоссе Революции, проспекта Энергетиков, Бестужевской улицы, Пискаревского, Лабораторного и Полюстровского проспектов и по другим адресам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что всего в рамках подготовки к отопительному сезону в Петербурге планируется проверить 9 тыс. км теплосетей и провести планово-профилактический ремонт котельных.

Наталья Ширнина

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