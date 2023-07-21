В Восточной промзоне Краснодара проведут инвентаризацию предприятий

В Восточной промзоне Краснодара определят свободные производственные мощности, а также проанализируют деятельность предприятий и перспективные участки для запуска промышленных производств. Как сообщает пресс-служба мэрии, такое поручение дал замгубернатор Краснодарского края Александр Руппель краевому министерству промполитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Вице-губернатор отметил, что свободные площади должны работать. Поэтому на них будут привлекать инвесторов, готовых развивать промышленные производства. Александр Руппель поручил проверить работу всех предприятий в промзоне, чтобы понимать их рентабельность.

Уже завершен первый этап разработки проекта комплексной планировки Восточной промышленной зоны. «Дорожная карта» ее развития предусматривает мероприятия до 2024 года. В ходе исполнения положений документа уже проводилась инвентаризация промпредприятий, а также была определена их потребность в коммуникациях и объемах потребления коммунальных услуг.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов отметил необходимость благоустройства территории промзоны, которая сформировалась еще в середине 80-х годов и осталась на том же уровне. Здесь уже реконструируют 1,3 км улицы Симферопольской, а также Новороссийскую. Александр Руппель поручил завершить работы до конца года.

Промзона площадью 729 га находится в районе улицы Демуса. Там на более чем 430 предприятиях работают свыше 15 тыс. человек. Выручка компаний составляет более 50 млрд руб. в год.

В промзоне реализуют пять крупных инвестпроектов. Там строят заводы по производству сэндвич панелей и мясных изделий, центра по производству тяжелого станкостроения, фабрику макаронных изделий и производственный комплекс в сфере радиоэлектроники. Общая сумма инвестиций по проектам составляет более 7 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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