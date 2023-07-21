В Краснодаре благоустроят территорию Восточной промзоны

В Краснодаре планируют благоустройство территории в районе Восточной промзоны. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.
Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова
«Инфраструктура осталась на уровне 40-летней давности. Нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов, ни зеленых зон. Даже общественный транспорт сюда не едет. Так продолжаться не может»,— отметил мэр.
На территории промышленного кластера расположено 431 предприятие, где работают не менее 15 тыс. человек. В настоящее время уже идут работы по комплексному благоустройству на участке улицы Симферопольской.
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