В селе Тюменской области ввели карантин по бешенству

В селе Ильинка (Казанский район, Тюменская область) с 5 мая ввели карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщил информационный портал правительства региона.

На территории села запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, вывоз восприимчивых животных и отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Ранее карантин по бешенству ввели в тюменских селах Яровское и Шабаново. В соседнем регионе — ХМАО-Югре — выявили бешенство лисы. Карантин по бешенству введен в селе Большой Камень.

Диана Сунагатуллина

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