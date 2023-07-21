В Ростове возбуждено уголовное дело об убийстве женщины в ЖК «Красный Аксай»

Следственный отдел Пролетарского района Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело в отношении мужчины, застрелившего из травматического пистолета женщину в салоне красоты в жилом комплексе «Красный Аксай» днем 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Как сообщалось ранее, мужчина пришел в салон красоты, где работала его бывшая супруга и в ходе конфликта, произвел несколько выстрелов в нее, а затем в себя. Оба были госпитализированы, но женщину спасти не удалось.

«Подозреваемый находится в медицинском учреждении. В настоящее время, следователем совместно с криминалистом следственного управления проводится осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз»,— сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Анастасия Назарова