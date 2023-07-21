ЦБ выступил за сохранение только ответных на западные санкции валютных ограничений

Банк России выступает за сохранение валютных ограничений для бизнеса, существенных с точки зрения ответных мер на санкции. Остальные необходимо убрать, в связи с чем регулятор проводит инвентаризацию уже принятых мер, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что сейчас накоплен большой объем разных ограничений, и бизнесу тяжело ориентироваться.

«И позиция Банка России заключается в том, что нужно оставить только те из валютных ограничений, которые существенны с точки зрения ответных мер. Остальные нужно убрать и дать больше возможностей и свободы бизнесу выстраивать новые логистические маршруты, отношения с контрагентами»,— заявила госпожа Набиуллина на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Согласно спецмерам в сфере валютного регулирования российские юрлица и физлица не могут оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, а ЦБ определяет суммы операций по переводу денег иностранным компаниям и физлицам. Спецмеры действуют по 31 декабря 2023 года.

О работе бизнеса в условиях санкций читайте в публикации «Ъ FM» «Бизнес полагается на запасные варианты».

Мария Федотова