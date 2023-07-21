Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ выступил за сохранение только ответных на западные санкции валютных ограничений

Банк России выступает за сохранение валютных ограничений для бизнеса, существенных с точки зрения ответных мер на санкции. Остальные необходимо убрать, в связи с чем регулятор проводит инвентаризацию уже принятых мер, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что сейчас накоплен большой объем разных ограничений, и бизнесу тяжело ориентироваться.

«И позиция Банка России заключается в том, что нужно оставить только те из валютных ограничений, которые существенны с точки зрения ответных мер. Остальные нужно убрать и дать больше возможностей и свободы бизнесу выстраивать новые логистические маршруты, отношения с контрагентами»,— заявила госпожа Набиуллина на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Согласно спецмерам в сфере валютного регулирования российские юрлица и физлица не могут оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, а ЦБ определяет суммы операций по переводу денег иностранным компаниям и физлицам. Спецмеры действуют по 31 декабря 2023 года.

О работе бизнеса в условиях санкций читайте в публикации «Ъ FM» «Бизнес полагается на запасные варианты».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...