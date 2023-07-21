Улица Рождественская станет пешеходной на время гастрофестиваля 22 июля

Движение транспорта на улице Рождественской приостановят с 00:01 субботы, 22 июля, до 5:00 23 июля. Перекрыты будут два участка: от площади Маркина до улицы Широкой и от площади Маркина до площади Благовещенской. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

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Ограничения вводятся в связи с проведением гастрофестиваля. Движение трамвая №11 также будет приостановлено.

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» проводится в Нижнем Новгороде в рамках «Столицы закатов». Каждую летнюю субботу улица становится пешеходной, рестораны выставляют столики на перекрытой проезжей части.

Подробнее о событиях в Нижнем Новгороде — в подборке «Ъ-Приволжье».