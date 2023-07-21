Космическая йога, струнный оркестр и жизнь на Венере

На следующей неделе в Нижнем Новгороде состоится мастер-класс по йоге, а также концерты классической музыки и научно-популярные лекции. Подробнее о культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец и композитор Евгений Маргулис

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Певец и композитор Евгений Маргулис

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

22 июля в 20:30 на сцене «Ракушка» в Александровском саду пройдет концерт Евгения Маргулиса. В программе лучшие песни легенды русского рок-н-ролла. После выступления запланирована встреча с артистом. Сбор гостей в 19:30, стоимость билета от 1,1 тыс. руб.

22 июля в центре культуры «Рекорд» состоится концерт струнного оркестра Hard Rock Orchestra. Капелла исполнит хиты группы Linkin Park и представит новые аранжировки песен. Коллектив выступит два раза: в 16:00 и 19:00. Билеты от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пакгаузы на Стрелке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Пакгаузы на Стрелке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

22 июля в культурном центре «Пакгаузы» на Стрелке будет играть пианист Эфе Шен (Турция). Концерт состоится в 20:00 в рамках фестиваля Pianissimo. В программе — композиции Рахманинова, Сайгуна и Шопена. После представления зрители смогут пообщаться с исполнителем. Билеты от 1 тыс. руб.

26 июля в 17:00 в библиотеке «Территория эмоций» в парке Швейцария состоится встреча «Читаем с психологом». Магистр психологии Анна Трушина проведет занятие по книге Стефани Шталь «Ребенок в тебе должен обрести дом». Участникам предложат выполнить упражнения, чтобы определить свои ресурсы и сильные стороны. Стоимость билета 300 руб.

27 июля в «Планетарии 1» парка «Швейцария» пройдет занятие «Space Yoga». Посетители смогут погрузиться в практику и помедитировать. Начало в 20:30, стоимость билета — 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лекция в рамках проекта «Антрополэнд»

Фото: «Антрополэнд» Лекция в рамках проекта «Антрополэнд»

Фото: «Антрополэнд»

27 июля в 19:50 на стадионе «Динамо» врач Анна Хоружая выступит с лекцией «Механика сна». В рамках проекта «Антрополэнд» она расскажет о том, какие процессы происходят в мозге во время сна и как недостаток отдыха влияет на организм. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

28 июля в «Кинофактуре» кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин прочитает лекцию «Есть ли жизнь на Венере?». Ученый расскажет, что известно о климате этой планеты и ее истории. Встреча начнется в 19:00, стоимость билета 800 руб.

28 июля в 20:00 в театре «Утюг» пройдет спектакль «Мы не виноваты». Это история о первой любви и дружбе трех подростков, которые оказались в разрушенной квартире блокадного Ленинграда. Стоимость билета 700 руб.

Юлия Кутергина, Анастасия Еремина