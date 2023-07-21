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Галина Михайлова может возглавить нижегородский минздрав

На пост министра здравоохранения Нижегородской области рассматривается первый заместитель Галина Михайлова, сообщил губернатор Глеб Никитин. Должность стала вакантной после того, как 21 июля Давид Мелик-Гусейнов был назначен генеральным директором футбольного клуба «Пари НН».

Заместителем губернатора по медицине и образованию (этот пост до 21 июля также занимал господин Мелик-Гусейнов) планируют назначить первого замминистра финансов Андрея Чечерина. «До минфина он работал заместителем министра здравоохранения региона. Специфику отрасли знает»,— прокомментировал Глеб Никитин кадровое решение.

Анастасия Еремина

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