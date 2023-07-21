Давид Мелик-Гусейнов назначен руководителем футбольного клуба «Пари НН»

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов покинул пост. Руководить командой теперь будет заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Равиль Измайлов проделал гигантскую работу. Менеджменту под его руководством удалось существенно улучшить финансовую и хозяйственную устойчивость клуба. Выросли доходы. Более того, клуб смог закрыть долги предшественников»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Глеб Никитин отметил, что Давид Мелик-Гусейнов работает в Нижегородской области с начала пандемии, и теперь ему нужны «новые горизонты». «И я его никуда не отпускаю. Поручаю другую, очень важную задачу. Давид Валерьевич как управленец силен как раз тем, что умеет погружаться в нужную сферу, объединять профессиональную команду вокруг себя и эффективно организовывать процесс»,— написал губернатор.

Анастасия Еремина