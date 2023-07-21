В Югре вечером 21 июля ожидается сильный ливень, крупный град и ветер до 25 м/с

Местами на территории Ханты-Мансийском автономного округа вечером 21 июля ожидается сильный ливень, крупный град, гроза и ветер с порывами 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС округа.

По данным МЧС, непогода ожидается в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийске, Нефтеюганском районе, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Сургутском районе, Октябрьском районе, Нягани. Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу, а также не спускаться в подземные помещения во время ливня.

«Сегодня в Ханты-Мансийске за час с небольшим выпало 19 мм осадков в ходе сильного дождя. При этом месячная норма июля составляет 72 мм осадков»,— передает портал ТАСС слова представителя отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, в Екатеринбурге затопило холл железнодорожного вокзала из-за сильного ливня, который прошел вечером 17 июля. В Тюмени вечером 19 июля также прошел сильный ливень, из-за которого затопило подземный пешеходный переход возле торгово-развлекательного центра «Солнечный» на улице Пермякова.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте