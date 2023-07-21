«У армейцев проблем быть не должно»

21 июля вечером начинается чемпионат России по футболу. Стартовый матч первого тура пройдет в Москве. «Динамо» на своем поле принимает «Краснодар». Также в эти выходные в Москве состоится еще две встречи. В субботу в Черкизове «Локомотив» сыграет с «Рубином», а в воскресенье «Спартак» на «Открытие Арене» сойдется с «Оренбургом». ЦСКА первый матч играет в Екатеринбурге с «Уралом». Шансы и перспективы команд спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, экспертом «Лиги ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— «Зенит» — безоговорочный фаворит. Сумасшедшие деньги, помноженные на серьезную работу в клубе, результат дают, никуда не денешься. Каждый раз перед началом чемпионата, те, кто не болеет за «Зенит», надеются, что эта гегемония закончится, но тщетно. В этом сезоне та же история. «Лига ставок» предлагает заключить пари на победу «Зенита» в чемпионате с коэффициентом 1,35. На победу ЦСКА коэффициент 8,5, «Спартака» — 9, «Локомотива» — 20, «Динамо» — 30. Коэффициенты на то, что чемпионат выиграют «Балтика», «Факел» или «Нижний Новгород», вообще поражают воображение — 2 500, но это из области фантастики. С одной стороны, у нас такие коэффициенты, с другой, мы видели, как в Суперкубке ЦСКА порой этот «Зенит» возил. Можем надеяться, что кто-то — ЦСКА, «Спартак», «Ростов» — даст бой клубу, который уже прозвали « Зенит» Рио-де-Жанейро?

— Мы можем надеяться на то, что периодически по ходу сезона кто-то этот «Зенит» будет возить на протяжении каких-то игровых отрезков. Возможно, кто-то из перечисленных команд даст бой в своих конкретных локальных матчах. Но я вынужден повторить фразу, которую мы говорим каждый год последние пять лет перед стартом сезона: как мне кажется, следующий сезон новый наступающий «Зенит» может проиграть только самому себе. И если он самому себе не проиграет, то будет чемпионом в очередной раз. Команд сильнее «Зенита» в этом сезоне в чемпионате России совершенно точно не будет.

— Мы посмотрели в межсезонье все команды: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Кто из них будет бороться за призовые места, кто получше, кто поинтереснее?

— Конечно, как всегда, больше внимания привлекает московский «Спартак». Интересные трансферы: Хесус Медина, переход Тео Бонгонда. Ощущение такое, что «Спартак» усиливается с точки зрения атаки, становится более интересным и разнообразным. Да, проблемы в обороне остались, наверное, там тоже необходимо именно трансферное усиление конкретного свойства. И мы прекрасно помним как каким-то волшебным, чудесным образом Гильермо Абаскаль сумел подготовить команду в прошлом году. Помним, какой неожиданный для многих случился провал после зимней паузы «Спартака» и как он был не похож на самого себя. Но начало сезона — конец прошлого лета, осень и все до зимы — было просто волшебное. Болельщики «Спартака» поверили в возвращение любимой команды, этого спартаковского стиля замечательного.

— Мы говорим о том, что «Спартак» коллекционирует нападения, не обращает внимания на защиту. Все, опять же, посмотрели трансферы. Кстати, на то, что Тео Бонгонда станет лучшим бомбардиром, коэффициент 25. Так что если кто верит в бельгийца с корнями Конго, то он вполне может такую ставку сделать. А если говорить реально, то лучший бомбардир Малком и Квинси Промес, на обоих можно поставить с коэффициентом 4. На Артема Дзюбу — 5, на Федора Чалова — 8,5, на Александра Соболева — 10. И вот здесь вопрос такой: не страшно ли ставить на Малкома, не уедет ли он в ближайшее время?

— Я думаю, страшно, потому что есть слухи о том, что он на чемоданах и, действительно, за большую сумму денег готов уехать на Ближний Восток, как и многие до него. Но страшно ставить и на второго фаворита, Промеса, потому что огромное количество нефутбольных событий окружает голландца в последнее время — и обвинения, и фактические аресты со стороны нидерландского правосудия. И большой вопрос, как это скажется на игре Промеса, насколько он будет собран, сконцентрирован. Так что эти два кандидата пока что вызывают такие опасения с точки зрения предварительных ставок.

— Перейдем к «Динамо». Команда сменила тренера, но, по сути, толком никого не купила. Марцел Личка специалист классный, но будет ли прорыв, которого болельщики так ждут от бело-голубых?

— Я думаю, что будут очень серьезные изменения в характере игры. Мы все наблюдали за «Оренбургом» Лички в прошлом сезоне. Мы прекрасно понимаем, что это специалист, который делает большой акцент на атаку, он готов ставить тот самый зрелищный футбол. Но в «Оренбурге» он мог это делать фактически без отрыва от результата. Он мог проигрывать крупно «Зениту», но при этом находить поддержку руководства, мол, ладно, «Зениту» проиграли, но двигаемся дальше, нам нравится тот футбол, в который мы играем. Есть ли такой кредит доверия и понимания у Лички в «Динамо», не уверен. Поэтому первые матчи покажут, насколько этот самый футбол Лички подходит к результатам и конкретным игровым задачам, которые руководство «Динамо» ставит перед командой.

— Сегодня состоится матч «Динамо»—«Краснодар». Все ждут фейерверка голов, и, мне кажется, ставка «обе забьют» за 1,57 практически стопроцентная. Также есть вероятность, что будет «3 или больше» мячей. А на то, что реализуются оба варианта, можно поставить с коэффициент 1,87 в «Лиге ставок».

— Я думаю, можно брать. А для затравочки я напомню, как в последний раз сыграл Личка против «Краснодара» со своим «Оренбургом» дома. Он обыграл краснодарцев со счетом 5:1. Так что, я думаю, «Динамо» сможет сыграть с «Краснодаром» в похожем ключе.

— Мы в официальном матче видели пока только две команды. Суперкубок «Зенит» играл с ЦСКА. В субботу же ЦСКА в Екатеринбурге играет с «Уралом» в 13:00. Если судить по коэффициентам в «Лиге ставок», у армейцев проблем быть не должно. 3,95 на победу «Урала», 2,09 — на победу ЦСКА, 3,35 — на ничью. Реальный расклад сил?

— Честно говоря, для армейцев ситуация не очень радужная на данный момент вследствие в первую очередь больших кадровых потерь, с которыми команда Владимира Федотова столкнулась. Буквально за неделю до старта чемпионата что мы имеем? Уехал Медина, проблема с Хорхе Карраскалем, непонятно, остается ли он в ЦСКА. Иван Обляков был травмирован, который не сыграл в матче за Суперкубок. Сразу три ключевых игрока, креативных, созидающих футболиста, на которых вполне может быть основан будущий стиль ЦСКА, выбыли. Плюс колоссальная потеря — это Игорь Дивеев, один из трех центральных защитников, замены у него нет. Понятно, что в очередной раз со скамейки будет поднят Кирилл Набабкин, который готов сыграть на любой позиции, наверное, скоро он даже может стать тренером ЦСКА. Но, тем не менее, это прямо дыры с точки зрения стартового состава армейцев. Поэтому так уж совсем легко, как это кажется нашим коллегам, с «Уралом» армейцам не будет.

— Тем не менее 85% клиентов «Лиги ставок» заключают пари на победу армейцев. Я бы еще добавил тут психологию. Перед началом Суперкубка Владимиру Федотову, главному тренеру ЦСКА, задали вопрос по поводу усиления, и он махнул рукой, сказал, мол, все вопросы к руководству клуба. И было видно, что он прямо немножко расстроен. Ну, посмотрим, как армейцы себя проявят. Что касается «Зенита» в Нижнем Новгороде, 5,6 коэффициент на победу «Нижнего» и 1,61 — на победу «Зенита». Мы видели, что у «Зенита» в атаке проблемы. Но можно ли сравнивать «Нижний» с ЦСКА в плане шансов?

— Я в победе «Зенита» в Нижнем практически уверен, на самом деле. Понятно, что команды разного класса, разного класса исполнители. И то, что у «Зенита» не получилось в матче за Суперкубок против армейцев, я думаю, в матче против «Нижнего Новгорода» вполне может получиться. Более того, «Зенит» постепенно должен набирать форму и в сезон входить. Вот эта разница в неделю с точки зрения предсезонной подготовки, как правило, может давать очень большую дельту в приросте, то есть за неделю команду можно не узнать.

Очень интересно будет посмотреть, как Сергей Семак будет справляться с кадровыми проблемами, которые являются редкостью для «Зенита». Фактически середина поля выбывает: будет ли Малком, в каком он будет настроении, уехал Далер Кузяев. Кто там со скамейки? Ду Кейрос и Александр Коваленко — это середина поля и ось центральных полузащитников для «Зенита» на весь сезон? Не знаю, как говорится, не думаю. Поэтому Семаку тоже нужно будет решать достаточно серьезные проблемы в этой связи. Но в целом, конечно же, «Зенит» сильнее, чем «Пари НН», и на его победу необходимо рассчитывать.

— И «Спартак», перегруженный в линии атаки, который, я так понимаю, про защиту совсем забыл, играет дома с «Оренбургом». На первый взгляд, победа красно-белых за 1,58 в «Лиге ставок» — это прямо верняк. Давайте называть вещи своими именами, потому что если «Спартак» не будет обыгрывать дома «Оренбург», то вообще о каком чемпионстве тут говорить.

— «Спартак» провел шикарный контрольный матч против «Нефтчи», последний в своей предсезонной подготовке. Переполненная «Открытие Арена», болельщики, файеры — в общем, атмосфера такого «дофанайдишного» футбола имела место. И болельщики были воодушевлены тем, что они видели, с точки зрения игры, атаки, Промес забил. И «Спартак», конечно, рассчитывает, что в сезон они вкатятся хорошо. И тем более при всей моей потрясающей симпатии к замечательному человеку Иржи Ярошику, с которым я несколько раз лично общался и сопровождал его трансфер в «Челси» в какое-то время, он отличный парень, но если составлять топ-3 тренеров, которые раньше всего, на мой взгляд, покинут российский чемпионат в этом сезоне, в моем личном рейтинге Ярошик его возглавляет. Мне кажется, в «Оренбурге» он долго не задержится. Поэтому победа «Спартака» — хороший вариант.

— «Локомотив» сыграет дома с «Рубином». Победа хозяев за 1,86 выглядит прямо хорошо. Хотя, с другой стороны, там опытнейший Рашид Рахимов, его «Рубин», который вернулся из первой лиги.

— Я думаю, что они должны сдюжить на самом деле, потому что основные козыри у «Локомотива» остались. Пиняев вроде бы здоров, Глушенков в порядке. Дзюба через многочисленные YouTube-проекты набрал необходимую форму, так что за «Локомотив» я не опасаюсь.