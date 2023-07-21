FTX подала иск к бывшим руководителям компании на $1 млрд

Биржа FTX подала иск в Суд по делам о банкротствах США к четырем бывшим руководителям компании, обвинив их в незаконном переводе средств криптовалютной биржи на общую сумму более чем $1 млрд. Теперь биржа требует от бывших топ-менеджеров вернуть ей незаконно присвоенные средства.

Иск подан к основателю и бывшему генеральному директору биржи Сэму Бэнкману-Фриду, сооснователю FTX Гэри Вану, бывшей главе компании Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывшему техническому директору FTX Нишаду Сингху. В иске отмечается, что все четверо регулярно перечисляли на свои счета и счета близких десятки миллионов долларов, отмечая трансферы как выдачу кредитов. Ни один из таких кредитов в итоге не был выплачен, отмечают адвокаты FTX.

Напомним, что FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября прошлого года. Основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в организации схемы обмана инвесторов, которые вложили в криптобиржу почти $1,8 млрд. По данным следствия, основатель FTX переводил средства клиентов на счета другой своей компании — трейдинговой платформы Alameda Research.

В конце декабря свою вину по делу о мошенничестве в FTX Group признали Гэри Ван и Кэролайн Эллисон. Они сотрудничают со следствием. В марте свою вину признал и Нишад Сингх. Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено уже более десятка обвинений, включая мошенничество, сговор с целью обмана, халатность в управлении биржей, дачу взяток и т. п. Он был арестован на Багамских островах в декабре прошлого года, а затем экстрадирован в США. Сейчас он находится под домашним арестом. Свою вину Бэнкман-Фрид не признает.

Кирилл Сарханянц