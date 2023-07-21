Рабочий сорвался со строительных лесов и погиб на территории гипермаркета «Окей» в Воронеже

Сотрудник ООО «З-Д» погиб при производстве работ на территории гипермаркета «Окей» на улице Шишкова, 72 в Воронеже. Ему был 61 год, сообщила региональная Трудинспекция.

Предварительно установлено, что ночью 13 июля мужчина «защищал здание от птиц и предупреждал их дальнейшее появление», когда сорвался со строительных лесов. В результате падения с высоты около трех метров рабочий получил травму головы, «несовместимую с жизнью».

Трудинспекция сформировала комиссию по расследованию несчастного случая.

Ранее ведомство начало изучать обстоятельства гибели экспедитора Wildberries в ДТП с военным тралом в Воронежской области.

Алина Морозова

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