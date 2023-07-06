В ДТП с военным тралом в Воронежской области погиб экспедитор Wildberries

Трудовая инспекция Воронежской области изучает несчастный случай — гибель водителя-экспедитора Wildberries в результате ДТП с военным тралом. Об этом сообщили в инспекции.

Авария произошла днем 4 июля на воронежском участке трассы М-4 «Дон» — по данным регионального управления МЧС, в Павловском районе. Трудинспекция уточняет, что, по предварительным данным, грузовик MAN TGX врезался в стоявший на правой полосе военный трал. Из-за этого большегруз загорелся. Управлявший им водитель погиб на месте происшествия. Его коллега, также находившийся в кабине, получил травмы тяжелой степени тяжести и попал в больницу.

Как в макрорегионе растет число ДТП с участием военных — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова